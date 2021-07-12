Otomobil çocuk parkına daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü.

Kontrolden çıkan bir otomobilin çocuk parkına daldığı kazada sürücü yaralanırken, parkta bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Himmet D.'nin kullandığı 19 DA 796 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka daldı. Kaza anında park girişinde nohut satan bir vatandaşın kıl payı altında kalmaktan kurtulduğu otomobil, park içerisindeki bir ağaca çarparak durabildi. Görenlerin korku ve şaşkınlığını gizleyemediği kazada yaralanan sürücünün imdadına vatandaşlar koştu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekibi yakıt sızıntısı nedeniyle çevre emniyeti alırken, yaralı sürücü 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum'daki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)