Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü ölümden döndü.

Kaza, Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah C. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza da yaralanan talihsiz sürücü 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)