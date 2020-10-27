Otomobil tırın altına girdi

RECEP MEBET
Çorum-Ankara Yolu Arifegazili Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ulusoy Dağ Tesisleri civarında yaşanan kazada, Çorum istikâmetine doğru seyreden 19 EE 255 plakalı otomobil, 40 ND 953 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen can kurtaran ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda, Emniyet ve Karayolları ekiplerince tedbir alındı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 18:03