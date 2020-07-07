Otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şans eseri ağaca çarparak dereye düşmekten son anda kurtuldu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mahmut Atalay Spor Salonu karşısında meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Resulcan A. yönetimindeki 19 SU 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, dereye uçmadan önce ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)