Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çorum'da yaya geçidinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Cemilbey Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Müzeyyen Doğan'a (75) çarpıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.