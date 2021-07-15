Otomobille çarpışan kurye ağır yaralandı

Çorum’da bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza İlhan Gürel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurye olduğu öğrenilen Abdullah P.'nin kullandığı 19 KR 835 plakalı motosiklet, Gani E. idaresindeki 41 AHC 718 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Fatma E.' de hafif yaralandı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk mudahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.