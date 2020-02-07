Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı

EROL TAŞKAN

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında zırhlı banka aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, para aracındaki üç görevli yaralandı.

Sabah saatlerinde Çorum-İskilip Karayolu 10. kilometrede meydana gelen kazada Nevzat Y.(52) idaresindeki 06 FL 9556 plakalı bir bankaya ait zırhlı para nakil aracı ile Ali D.(71)’nin kullandığı 19 UK 959 plakalı otomobil Emekliler Sitesi mevkiinde çarpıştı.

Para nakil aracında bulunan bulunan Nevzat Y., Yusuf Ö.(36), Bilal E.(33) ve otomobilde bulunan Ali D. yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi.

Para nakil aracında bulunan 3 yaralı 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken

Otomobil içerisinde sıkışan Ali D. ise Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali D. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Çorum- İskilip Karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 17:50