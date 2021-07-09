Park ettiği otomobil yandı

EROL TAŞKAN

Gece saatlerinde evine dönen sürücünün park ettiği araç, sürücüsü aracı terkettikten çok kısa bir süre sonra alev aldı.

Yangın Kuruçay Yolu üzerindeki Selçuk Caddesi’nde meydana geldi.

Sürücünün yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı araca, yan bahçeden sulama hortumu ile destek verildiyse de yangının sönmesi mümkün olmadı.

İhbarı alan Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 01:16