Park halindeki otomobile arkadan çarptı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, dinlenme alanında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 38 AG 218 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dinlenme alanında park halinde bulunan 53 KB 016 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)