Patlamada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Evinde çıkan yangında patlama sonucu sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Çorumlu Seren Küçükkafa hayatını kaybetti.
Konya’da yaşayan Seren Küçükkafa, evinde çıkan yangın sonucu patlamada ağır yaralanmıştı. Ağır yaralan genç kız bir süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Genç kız bütün müdahalelere rağmen, yaşam mücadelesini kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmancık’ın Tekme köyünde toprağa verildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 21:14