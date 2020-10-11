Polis aracının çarptığı yaya yoğun bakımda

EROL TAŞKAN

Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İmdat Küçüktataroğlu ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, polis aracı, yaya geçidinden karşıya geçen Küçüktataroğlu’na çarptı.

Kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Küçüktataroğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İmdat Küçüktataroğlu’nun yakınları, Küçüktataroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 22:00