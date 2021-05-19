Polisi görünce uyuyor numarası yaptı

Çorum’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Caddesi’nde bir derneğe kumar baskını yaptı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum’da bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler kumar oynandığı ihbar edilen adrese şok baskın yaptı. Yapılan baskında 7 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlal etmekten 24 bin 283 lira ceza uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda oyun kağıtları, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek ve 12 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Baskında içerideki bazı kişilerin tuvalate saklandıkları, bazılarının uyuyor numarası yaptıkları görüldü.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 17:02