Polisler dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

FATİH BATTAR

Çorum’da son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşın Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak için broşür dağıttı.

Özellikle yaşlıların telefon dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirten polisler “Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya kontör istemez” diyerek vatandaşları uyardı.

Halkın yoğun olduğu Eğridere Çarşısı’nda vatandaşları telefon dolancırılarına karşı uyaran ekipler, cep telefonlarını veya sabit ev ve iş telefonlarını arayarak kendisini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesini istedi.

Ekipler, el broşürlerinin yanı sıra bankamatikler ve şehrin değişik yerlerine uyarıcı broşürler yapıştırdı.

Dolandırıcılar Dikkat başlığı ile dağıtılan broşürlerde "Sizi cep telefonlarından arayarak, polis, asker, savcı vb. makamlarda olduğunu söyleyip ‘Kartınız kopyalanmış, kartınız terör örgütlerince kullanılıyor. Telefonunuzdan devlet görevlileri tehdit edilmiş veya devlet görevlileri taciz edilmiş' şeklindeki mesaj ve aramaları dikkate almayınız. Para veya kontör göndermeyiniz. Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya kontör istemez. Bu gibi durumlarda polisi arayınız” ifadelerine yer verildi.