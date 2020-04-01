Polisten kaçak içki ve sigara operasyonu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kaçak Alkol ve Sigara suçu kapsamında iki şahsa ait araç ve işyerinde yapılan operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet 5 litrelik pet şişeler içinde toplam 25 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 2 adet 1 litrelik Nemirnoff marka gümrük kaçağı votka, 7 adet 1 litrelik sahte bandrollü Jack Daniels marka gümrük kaçağı viski, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet havalı tabanca, 9 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol yakalanarak ele geçirildiği ve olayla ilgili iki şahsın gözaltına alındığı belirtildi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)