Polisten kaçarken kaza yaptı

Çorum’da polisten kaçan bir şahıs park halindeki 2 araca da çarparak kaza yaptı.

Olay gece saatlerinde Kale Mahallesi Lozanevler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta kavga ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Y.S., arabasıyla kaçmaya çalıştı.

Bu esnada park halinde olan 2 araca çarparak kaza yapan Y.S., polis tarafından gözaltına alınarak ifade gereği karakola götürüldü.

Trafik polislerinin hasar gören araçların tespit çalışmasının ardından kazaya sebebiyet veren otomobil çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Çorum Ajans)