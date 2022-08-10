Polisten uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde nakli ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların yapılan üst araması ile ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 50 adet ekstazi hap, 108 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza ile 1 kilo 188 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 1 kişi yapılan işlemlerin ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 10:02