Çorum’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki bir genç pompalı tüfekle kendini vurdu.

Olay Akkent Toki 3. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Uğur B. isimli genç evinde arkadaşı İ.G.K. ile birlikte vakit geçirdiği esnada evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı. Yanındaki arkadaşının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. 112 görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Uğur B. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.