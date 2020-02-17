PTT aracı motosikletle çarpıştı:1 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum’da PTT aracının motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay dün Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekibine haber verirken, yaralı motosiklet sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada Ptt aracını süren PTT görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşruma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 19:10