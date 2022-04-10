PTT camiasının acı günü

Çorum PTT Baş Müdürlüğü’nde görevli Gökhan Uyanık (28) hayatını kaybetti.
PTT Baş Müdürlüğü’nde posta dağıtıcısı olarak görev yapan Gökhan Uyanık, Ankara Şehir Hastanesi’nde kalp nakli ameliyatının ardından tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde dün sabah hayatını kaybetti.
Uyanık’ın cenazesi bugün Samsun’un Bafra ilçesine bağlı İlyaslı köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.