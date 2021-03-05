Ruhsatsız silah ticaretine 3 tutuklama

Çorum Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, 3 şahsın kente araçla getirdiği el yapımı ruhsatsız silahları ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın kente araçla el yapımı ruhsatsız tabanca getireceği bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçti.

Şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 3 adet Fabrique Nationale Herstal Belgique Browning marka ibareli ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 3 adet şarjör, 1 Pietro Beretta marka ibareli ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Colt Goverment marka ibareli ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör, 6 adet 9.19 mm çapında tabanca fişeği olmak üzere, toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet 9.19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 20:41