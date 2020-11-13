Sahte alkol alan genç hayatını kaybetti

Çorum’da 22 yaşındaki bir genç, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Murat Can B., yakın arkadaşlarının yaşadığı eve misafir olarak gitti.

Bir süre sonra bir tekel bayiden sahte alkol satın alan Murat Can B., gece boyunca alkol almayı sürdürdü.

Talihsiz genç bir süre sonra uyuya kaldı. Sabah saatlerinde Murat Can’ı uyandırmak için odasına giren arkadaşı, gencin hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Can B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

