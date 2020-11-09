Sahte parayla akaryakıt almaya çalışırken yakalandılar

Çorum'dan Ankara'ya giden 2 şüpheli Kırıkkale'de sahte parayla akaryakıt almaya çalışırken yakalandı.

H.Ç. ve E.K, Balışeyh ilçesinde bir istasyondan yakıt alıp ayrıldı. İki kişinin ödediği paranın sahte olduğunu fark eden görevli, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 100 liralık 10 adet sahte banknot ele geçirildi. Çorum'dan Ankara'ya gittikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

(AA)