Saksıda kenevir yetiştirmiş

Çorum’un Osmancık ilçe merkezinde bir şahsın ikametinde 18 adet çiçek saksısı içinde hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Osmancık NSM Grup Amirliği ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir şüphelinin Osmancık ilçe merkezinde bulunan ikametinde 18 adet çiçek saksısı içerisinde 45-50 cm. boylarında izinsiz ekilen ve yetiştirilen hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucunda Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, “2313 SKM” suçundan adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 21:10