Samsun Yolu’nda kaza: 1 ölü

RECEP MEBET
Çorum-Samsun Yolu Konaklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Pınarbaşı, Gökçebel ve Terken Köyü yol ayrımından çıkan otomobil tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 60 yaşlarındaki sürücü olay yerinde can verdi.
Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda Jandarma, Karayolları ve İtfaiye ekiplerince tedbir alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 18:25