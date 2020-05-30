Şekerbey köyünü acıya boğdu!

EROL TAŞKAN

Şekerbey Köyü’nde yaşayan 41 yaşındaki G.E. isimli kadın, av tüfeği ile hayatına son verdi.

Evinin tandırlığına giderek göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyen talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ayağından engeli bulunan talihsiz kadının, hayatına kast edişindeki sebep henüz anlaşılamazken, Şekerbey sakinleri G.E.’nin ölümüyle sarsıldı. Köyde büyük bir üzüntüye sebep olan olay, köye gelen jandarma ekiplerinde soruşturulurken, G.E.’nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 20:14