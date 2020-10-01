Servis minibüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üst geçidi çıkışında meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüs çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Coşkun K. yönetimindeki servis minibüsü, Osmancık Köprüsü’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fatma Dilekçi’ye çarptı.

Kaza nedeniyle yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı.Durumu ağır olan yaşlı kadın kaldırılıdığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından trafik akışı yeniden normale dönerken kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:12