Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde seyir haline iken alev alan otomobil yandı.

Edinilen bilgilere göre, A. Sinan K. yönetimindeki 06 BLG 858 plakalı D-100 karayolunda seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapatırken yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)