Seyir halindeki TIR’ın motoru alev aldı

FATİH BATTAR

Çorum’da, seyir halindeki TIR'ın motor kısmı aniden alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören Azeri sürücü son anda kurtuldu.

Olay bugün 13.30 sularında Çorum-Samsun yolundaki Hasan Zahir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara’dan Kazakistan’a giden demir yüklü Tır, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Azeri sürücü Hesenov Elimurad Ezizali’nin kullandığı 11 BH 854 plakalı Tır’ın motor kısmında yangın çıktı.

Tır’dan duman çıktığını fark eden Azeri sürücü aracı park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen TIR’da hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının nasıl çıktığını anlatan Azeri sürücü Ezizali, Ankara’dan Kazakistan’a giderken, Hasan Zahir mevkiinde yokuşu çıkarken, araçtan bir anda dumanlar çıktığını söyledi. Aracı hemen durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdiğini anlatan sürücü, Tır’ın motor kısmının alev aldığını ekiplerin müdahalesi ile yangının söndürüldüğünü belirtti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022, 15:24