Silah kaçakçıları tutuklandı

Amasya merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 3 ilde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3‘ü tutuklandı.

Amasya Merkezli Çorum ve Samsun’da 21 adrese eş zamanlı yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet 9mm, 5 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 391 adet 9 mm fişek, 27 adet 7.65 mm fişek, 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 11:13