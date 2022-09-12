Silah satıcılarına operasyon

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl merkezinde silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yapılan istihbarı ve saha çalışmalarında 1 bir şahsın, ikamet adresinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunun tespit edildi.