Silahlı çatışmanın esnafla ilgisi yok

EROL TAŞKAN

Bölge esnafı, Yazıçarşı'da meydana gelen silahlı çatışmanın esnafla ilgisi olmadığını duyurdu.

Nerede olursa olsun yaşanan bu tür silahlı çatışmalar, vatandaşı tedirgin ettiği kadar esnafı da tedirgin ediyor. Çevre esnafı olayın ertesi günü çok sayıda telefon aldığını, "İşyeriniz kurşunlanmış geçmiş olsun" yönünde söylemlerde bulunulduğunu dile getirdi.

Yaşanan olayın kendi işyerleri başta olmak üzere hiçbir esnafla ilgili olmadığını, işyerlerinin kurşunlandığı yönündeki yanlış algının kendilerinin fazlasıyla hem üzdüğünü hem de tedirgin ettiğini vurgulayan çevre esnafı,

"Her ne sebeple olursa olsun bu tür olayların olmasını asla istemeyiz ve hiçbir şekilde de tasvip etmiyoruz. Yaşanan olayın sırf işyerlerinin önünde cereyan etmesi, esnafın bu işlerle ilgili olduğu anlamına gelmiyor. Ortada iki gurubun kavgası var. Kavşağın bir noktasından başlayıp, diğer noktasına kadar uzanan kovalamaca ve silahlı çatışmanın söz konusu olduğu olay, hiçbir esnafla ilgili olmamasına rağmen, haberlere konu fotoğraf ve görüntülerde sanki esnafın olayın içinde olduğu gibi bir izlenim doğuyor. Bizler esnaf olarak hem bu tür olaylardan, hem de esnafın bu gibi olaylarla anılmasından rahatsızlık duyuyoruz." sözleriyle endişelerini dile getirdiler.