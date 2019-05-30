Silahlı magandalara geçit yok

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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulamalarla silahlı magandalara geçit vermiyor.

Ateşli silahların kullanıldığı olayları mercek altına alan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamalarla ruhsatsız silah kullananlara göz açtırmıyor.

155 Polis İmdat Hattı’na yapılan ihbarlara anında cevap veren asayiş ekipleri, şüpheli görülen şahıs ve araçlarda yaptıkları aramalarda çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirdiler.

ASAYİŞ EKİPLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN UYGULAMA

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat aralıksız mesai yapan asayiş ekipleri, sabit yol uygulamaları, genel uygulamalar ve şok uygulamaların yanı sıra şahıs ve araç sorgulamaları ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıyor.

Yapılan denetimlerde aranan şahısların yakalanması, ateşli silahlarla kasten öldürme, yaralama veya yağma, tehditle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ikamet, işyeri ve oto kurşunlama gibi eylemlerle kasten mala zarar verme olaylarının önüne geçmek için çalışan ekipler, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde bazı aranan şahısların yakalandığı, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

İstatistiki verilere göre düşen asayiş olayı sayısı ve olayların aydınlatılma oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan Çorum, polis ekiplerinin özverili çalışmalarıyla huzurlu iller arasındaki yerini koruyor.