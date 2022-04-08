Silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

Çorum'da dün bir kişiyi silahla yaralayan O.S, bugün ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün Valilik konutu önünde gerçekleşti.

Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup Valilik konutu önünde araçlarıyla karşılaştı. Araçlardan biri diğerinin önünü keserek, ateş açtı. Saldırıda 25 yaşındaki Hüseyin A., kolundan ve bacağından yaralandı. Hüseyin A'yı yaralayan 19 yaşındaki O.S bugün mahkemeye çıkarıldı. O.S mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 17:43