Silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti!

Çorum'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda araç içerisinde bulunan bir kadına silahlı saldırgan kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne araçla gelen bir kişi eşinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda araç içindeki başka kadına kurşun isabet etti. Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan kadın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şahsı aramak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 22:35