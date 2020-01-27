Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce evinde sobanın olduğu odada yatan Ahmet Erdemir, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden eşi 112 ekiplerinden yardım istedi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda tutulan Ahmet Erdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. KOAH hastası olduğu öğrenilen cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 17:37