Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza

FATİH BATTAR

Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza, Gazi Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni başladığı saatlerde, Gazi Caddesi’nde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın biri kaldırıma çıkarken, diğer araç ise yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar çekici ile çekildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 15:11