Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden T.K. ve M.N. isimli şahıslar Sungurlu Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelinde yapmış olduğu sıkı denetimlere takıldı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde sokakta polis ekiplerine yakalanan şahısların durumundan şüphelenen ekiplerin yapmış olduğu üst aramasında şüphelilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve esrar maddesi ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslara kişi başı 3 bin 168 TL para cezası uygulanırken şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)