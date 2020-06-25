Sokak ortasında öldürülen genç kızın davası 29 Eylül’e ertelendi

FATİH BATTAR

Çorum’da 2018 yılında Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Irak uyruklu Nada B.'nin (17), davası 19 Haziran’da görüldü.

Çorum’u sarsan genç kızın ölümüne ilişkin dava 2018 yılından bu yana devam ederken, mahkeme sanığın tutuklunun halinin devam etmesine ve duruşmanın 29 Eylül saat 11.20'ye ertelenmesine karar verdi.

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan davaya Iraklı genç kızın ailesi de katırlıken, savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de Çorum'a yerleştiklerini anlatan acılı aile, üzüntülü olduklarını ve şüpheli saldırgana en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi.

Olay

3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada B. ile karşılaştı. Barış İ. ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybedip Ramazan Bayramı'nda yaşamını yitirdi. Genç kız, kent merkezindeki Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 21:12