Suç örgütüne operasyon

Çorum polisi tarafından bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” suçu kapsamında organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklama da şu ifadelere yer verildi; “Operasyonda 9 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 98 adet çeşitli çaplarda mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alanın 5 şüpheli çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanmış olup, çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 19:08