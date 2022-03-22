Sungurlu'da feci kaza: 2 ölü

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nde yer alan habere göre, İhsan Köroğlu'nun kullandığı 19 SH 800 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi mesire girişinde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ömer Cansever(35), ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Ömer Cansever, olay yerinde hayatını kaybederken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İhsan Köroğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olayı haber alan kazazedelerin yakınları kaza yerinde Ömer Cansever'in cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 23:52