Sungurlu'da feci kaza: 3 ağır yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu Kırıkkale karayolu Kızılyarma mevkiinde meydana geldi.

Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 66 ABP 215 plakalı Tır bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören sürücü Tır’ı yol kenarına çektiği esnada, aynı istikamette seyir halinde olan Servet T. yönetimindeki 06 K 9524 plakalı otomobil arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobile, yine aynı istikamette seyir halinde olan Şahin D. yönetimindeki 59 UY 117 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Mehmet A.’yı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerin arından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası Sungurlu-Kırıkkale karayolunda yaklaşık 1 saat trafik akışı sağlanamazken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.