Taksiciyi döverek, aracını gasp etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde taksiyi gasp ederek kaçan zanlı polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, taksiyle Sungurlu ilçesine gelen Ö.Y., taksici A.A.’yı tartakladı. Daha sonra taksiyi gasp eden Ö.Y., kaçmaya başladı. Taksicinin ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Ö.Y, Koparan mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 13:25