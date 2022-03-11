Tartıştığı komşusunu öldürdü

Çorum’a merkeze bağlı Hankozlusu köyünde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmayan O.G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya (48) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., tüfekle komşusu Yılmaz Gökkaya’yı başından vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz Gökkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, olay yerinden kaçan O.G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, Gökkaya’nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 12:25