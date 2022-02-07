Tekvando ustası adam evinde ölü bulundu

Uzun yıllar Kanada ve ABD'de yaşadıktan sonra İskilip'e dönen Yılmaz Kayılı evinde ölü bulundu.

Astroloji ile ve yakın dövüş sporlarıyla uğraştığı bilinen 72 yaşındaki Kayılı'dan yakınlarının haber alamaması üzerine Yenicami Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz Kayılı'nın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Kayılı'nın MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun yakını olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 10:03