Terminalde nefes kesen operasyon

Ankara’dan Çorum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren 5 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Ankara’dan Çorum istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisini alan polis, düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; Ankara’dan Çorum istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine bir şahsı Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakaladı. Akabinde başka araçla Çorum’a geldikleri tespit edilen 4 şahıs daha yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta suç unsuru bulunması üzerine, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden, şahısların eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 2009 adet Uyuşturucu Hap (sentetik ecza), Dijital malzemeler ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Mahkeme 3 şahsı adli kontrol kararı ile serbest bırakırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu