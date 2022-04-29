Tır'a arkadan çarpan genç sürücü yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum'da Tır'a arkadan çarpan araç hurdaya döndü, araç içinde sıkışan 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sularında Samsun yolunda Sıklık Tabiat Parkı'nın karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kiralık araçla Samsun'a gittiği öğrenilen 22 yaşındaki Ersan Şahin Kır yönetimindeki 34 CYJ 274 plakalı otomobil, Bursa'dan Rusya'ya makine taşıyan Azerbaycanlı Sehmuz Allahyar yönetimindeki 99 ZE 880 plakalı Tır'a Sıklık mevkiinde arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle Ersan Şahin Kır, araç içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içindeki 22 yaşındaki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 18:29