Tır'ın çarptığı şahıs ağır yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, tırırn çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Samsun karayolu Hitit Kavşağı önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Asim Karslı'ya Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 ALA 63 plakalı Volvo marka tır çarptı. Meydana gelen kazada Asim Karslı yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)