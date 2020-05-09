TIR'la otomobil çarpıştı; 1 ölü

EROL TAŞKAN
Alaca Hatap Barajı civarında trafik kazası yaşandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Saat 23,00 sularında meydana gelen trafik kazasında 19 AAU 325 plakalı otomobil, 68 DZ 012 plakalı TIR'la çarpıştı.
Yaşanan feci kazada otomobil parçalanırken, otomobil sürücüsü Emre Çetin sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.
Çorum Alaca istikametinde seyreden TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Alaca-Çorum istikametinde gelen otomobille çarpıştı.
Talihsiz sürücünün cansız bedeni, Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Emre Çetin'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 01:50