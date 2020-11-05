Trafiği felç etti

RECEP MEBET

Çorum’da yol ortasına park edilen bir araç Gazi Caddesi’ndeki trafik akışını alt üst etti.

Akşam saatlerinde Belediye Hizmet Binası önüne bırakılan bir otomobil nedeniyle araç trafiği olumsuz etkilendi. Cadde ortasına bırakılan otomobil nedeniyle yoldan geçemeyen halk otobüsü ve peşindeki onlarca araç dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

VALİ’Yİ ARACINDAN İNDİREN SORUN

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, uzun süre araç sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Bu esnada Saat Kulesi önünde trafiğin tıkandığını fark eden Vali Mustafa Çiftçi de makam aracından inerek Vilayet’e yürüyerek geçti.

Vatandaşların meraklı bakışları altında yolu yeniden trafiğe açmaya çalışan polis memurları, Gazi Caddesi’nde oluşan yoğunluğu Osmancık Caddesi üzerinden alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

CEZADAN KURTULAMADI

Trafiği felç eden otomobil, Belediye önüne çağrılan çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Otomobilinin çekiciye yüklendiğini gören genç sürücü ise cezadan kurtulamadı.

Gazi Caddesi, uzun bir uğraşın ardından yeniden trafiğe açılırken söz konusu güzergâhtaki çift sıra parkların yol açtığı probleme işaret eden vatandaşlar yetkililerden tedbir alınmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 19:20