Trafik kazası Çorumlu genç kızı hayattan kopardı

FATİH BATTAR

İstanbul'da yaşayan Çorumlu genç kız geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yukarı Zeytin köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Damla Nur Şeker'e İstanbul'da karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Ağır yaralanan genç kız bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın vefatı hem ailesini hem köy halkını yasa boğarken, merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 16:30